«Спасибо, Деонтей, за мотивацию. Я иду за тобой». С чего началась величайшая трилогия десятилетия. Видео

После очередной победы «Бронзового бомбардировщика» «Цыганский король» вернулся к тренировкам

Фото: Getty Images

В начале 2018 года Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в очередной раз защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. В это же время Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) находился в глубочайшей депрессии.

Фото Фьюри, сделанное в районе 2017 года:

Победа «Бронзового бомбардировщика» стала раздражителем для Фьюри, который именно в тот момент принял твердое решение вернуться в зал и стать первым человеком, который выиграет у Деонтея.

С первой же пробежки «Цыганский король» выложил в Instagram видео с обращением к Уайлдеру:

«Бронзовый бомбардировщик, Деонтей Уайлдер, большое уважение тебе. Спасибо, что дал мне мотивацию. Я возвращаюсь ради тебя, детка. Я возвращаюсь за тобой».

Что было дальше вы, итак, все знайте: боксеры провели три поединка и дважды победителем из них выходил Фьюри. При этом в третьем бою «Цыганский король» отправил соперника в глухой нокаут.