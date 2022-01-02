Джейк Пол опроверг информацию о том, что его реванш с Вудли провалился в плане проданных PPV
Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год
С чувством юмора у блогера-боксера полный порядок
17:30
Фото: MARCA
Блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в Twitter в шуточной манере обозначил свои цели на 2022 год:
«Некоторые люди спрашивают о моих целях на 2022 год. Вот они:
1. Купить Mayweather Promotions и спасти их от банкротства.
2. Нанять стилиста для Флойда Мэйвезера.
3. Сделать селфи с Опрой.
4. Сходить к мануальному терапевту, чтобы подлечить спину после того, как тащил на себе весь бокс».
Напомним, в 2021 году Пол дрался исключительно с бывшими бойцами UFC: сначала нокаутировал Бена Аскрена, а затем дважды выиграл у Тайрона Вудли.
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