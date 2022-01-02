Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год

С чувством юмора у блогера-боксера полный порядок

Фото: MARCA

Блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в Twitter в шуточной манере обозначил свои цели на 2022 год:

«Некоторые люди спрашивают о моих целях на 2022 год. Вот они: 1. Купить Mayweather Promotions и спасти их от банкротства. 2. Нанять стилиста для Флойда Мэйвезера. 3. Сделать селфи с Опрой. 4. Сходить к мануальному терапевту, чтобы подлечить спину после того, как тащил на себе весь бокс».

Напомним, в 2021 году Пол дрался исключительно с бывшими бойцами UFC: сначала нокаутировал Бена Аскрена, а затем дважды выиграл у Тайрона Вудли.