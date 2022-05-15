Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Спенс: «Чарло много раз потрясал Кастаньо и в конце концов нокаутировал его»
Американец прокомментировал победу соотечественника в реванше с аргентинцем
22:50
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Обладатель трех титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (28-2, 22 KO) в интервью Fight Hub TV прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) в реванше с Брайаном Кастаньо (17-1-2, 12 KO).
«Кастаньо шел вперед, но Чарло оставался спокойным и сфокусированным. Он придерживался своего плана на бой. Джермелл много раз потрясал Кастаньо и я думал: «Ну давай, напрыгни же на него!», но он оставался сконцентрированным, использовал свой джеб и в конце концов нокаутировал соперника».
Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира.
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