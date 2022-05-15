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Спенс: «Чарло много раз потрясал Кастаньо и в конце концов нокаутировал его»

Американец прокомментировал победу соотечественника в реванше с аргентинцем
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Спенс: «Чарло много раз потрясал Кастаньо и в конце концов нокаутировал его»
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Обладатель трех титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (28-2, 22 KO) в интервью Fight Hub TV прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) в реванше с Брайаном Кастаньо (17-1-2, 12 KO).

«Кастаньо шел вперед, но Чарло оставался спокойным и сфокусированным. Он придерживался своего плана на бой. Джермелл много раз потрясал Кастаньо и я думал: «Ну давай, напрыгни же на него!», но он оставался сконцентрированным, использовал свой джеб и в конце концов нокаутировал соперника».

Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира.

Рене Тер Велде
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Джермелл Чарло Брайан Кастаньо Эррол Спенс

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