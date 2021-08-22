Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом
Спенс готов объединить пояса с Угасом
Кубинец заявил о таком желании после боя против Пакьяо
12:02
Фото: Twitter Эррола Спенса
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) в Twitter выразил готовность провести объединительный бой с обладателем титула WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
Под видео, на котором Угас заявил о желании объединять пояса, Спенс написал:
«Клева херня».
Накануне Угас победил Мэнни Пакьяо. Изначально с филиппинцем должен был драться именно Спенс, однако американец травмировался и пока неизвестно, когда он вернется в ринг.
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