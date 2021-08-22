Спенс готов объединить пояса с Угасом

Кубинец заявил о таком желании после боя против Пакьяо

Фото: Twitter Эррола Спенса

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) в Twitter выразил готовность провести объединительный бой с обладателем титула WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).

Под видео, на котором Угас заявил о желании объединять пояса, Спенс написал:

«Клева херня».

Накануне Угас победил Мэнни Пакьяо. Изначально с филиппинцем должен был драться именно Спенс, однако американец травмировался и пока неизвестно, когда он вернется в ринг.