Спенс и Угас начали переговоры о бое

Уже известно, когда может пройти поединок





Эррол Спенс и Йорденис Угас

Чемпион мира по версии WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (27-0, 21 KO) и чемпион WBA Йорденис Угас (27-4, 12 KO) начали переговоры об объединительном поединке. Об этом сообщил в Twitter журналист Майк Коппинджер.



Бой должен пройти в марте или апреле 2022 года на одном из шоу промоутерской компании PBC.

Напомним, в WBA санкционировали поединок между Спенсом и Угасом.