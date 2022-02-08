Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля
Спенс – о бое с Угасом: «Три пояса на кону»
Американец отреагировал на анонс поединка с кубинцем
20:10
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) отреагировал на анонс своего объединительного поединка с обладателем титула WBA Super Йорденисом Угасом (27-4-0, 12 KO).
«Я возвращаюсь 16-го апреля на стадионе AT&T! Три пояса на кону».
Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.
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