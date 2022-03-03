Спенс – о бое с Угасом: «Я могу вам гарантировать фейерверк»

Американец поделился ожиданиями от предстоящего поединка с кубинцем

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула WBA в этом же дивизионе Йорденисом Угасом (27-4, 14 KO).

Спенса цитирует ресурс boxingtalk.com:

«Я могу вам гарантировать фейерверк 16-го апреля. Угас выложится на полную, как и я. Я собираюсь устроить еще одно потрясающее выступление в моем родном городе. Я парень, о котором все говорят. Мотивация, которую я получаю от своей семьи и друзей, позволяет мне уверенно пройти через все испытания. Я хочу поблагодарить мою команду, которая вернула меня после аварии, а также реализовала мои навыки и потенциал. Мы продадим этот стадион и устроим отличное шоу. Я устрою потрясающий бой перед моей семьей, поклонниками и организаторами».

Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) нацелился на победителя боя Угас – Спенс.