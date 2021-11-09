Спенс рассказал о состоянии своего здоровья
Спенс – о поединке с Канело: «Это был бы отличный бой»
Но вызывать мексиканца на поединок Эррол не торопится
9 ноября 20:20
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Именитый американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) дал понять, что не собирается вызывать мексиканскую суперзвезду Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) на поединок, хоть и признает, что бой был бы зрелищным.
«Я тоже думаю, что это был бы отличный бой, но вызывать я его не буду».
Эррол Спенс рассказал о состоянии своего здоровья.
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