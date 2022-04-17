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Спенс остановил Угаса в десятом раунде

Америкаинец объединил три титула в полусреднем весе
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Спенс остановил Угаса в десятом раунде
Фото: SHOWTIME

В американском Арлингтона на AT&T Stadium завершился вечер бокса, в главном событии которого в унификации встретились чемпион WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и обладатель титула WBA Super Йорденис Угас (27-5, 12 КО).

С самого начала поединка Спенс занимает центр ринга. Американец вел себя агрессивно, когда Угас пытался отвечать. Уже в третьемм раунде чемпионы устроили солидный размен. На удачное действие Угаса Спенс отвечает количеством.

К пятому раунду картина не меняется – андердог защищается, а фаворит продолжает наступать. В шестой трехминутке Спенс пропускает акцентирований апперкот, но от падения американца спасают канаты.

В восьмом раунде у Угаса почти закрылся правый глаз. Рефери отправил кубинца к врачу, но тот разрешил ему продолжить бой. В следующем раунде Спенс принялся активно работать на ближней дистанции, попадая мощными правыми хуками. Угас продолжал принимать удары, но в десятом раунде доктор все же решил, что с кубинца хватит.

Эррол Спенс объединил три из четырех титулов в полусреднем дивизионе.

Рене Тер Велде
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Эррол Спенс Йорденис Угас

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