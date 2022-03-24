Спенс оценил перспективы Канело в полутяжелом весе

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) верит, что абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) способен собрать все пояса в полутяжелой весовой категории.

Слова Спенса приводит ресурс boxingnews24.com:

Канело преследует историю. То, что он делает, – это неслыханно. Он пропускает весовые категории и дерется с теми, с кем хочет биться. Я не думаю, что он кого-то избегает».