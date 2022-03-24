Брэдли: «Угас просто сделан под Спенса»
Спенс оценил перспективы Канело в полутяжелом весе
Американец не сомневается в силах мексиканца
24 марта 16:30
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Обладатель титулов WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) верит, что абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) способен собрать все пояса в полутяжелой весовой категории.
Слова Спенса приводит ресурс boxingnews24.com:
«Канело делает все, что он хочет. Я думаю, что он может стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. У него есть навыки. Кажется, что он обладает крепким подбородком. Я считаю, что он может это сделать.
Канело преследует историю. То, что он делает, – это неслыханно. Он пропускает весовые категории и дерется с теми, с кем хочет биться. Я не думаю, что он кого-то избегает».
Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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