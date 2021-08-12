Спенс показал, как выглядит после операции, из-за которой сорвался бой с Пакьяо

У американца случилось отслоение сетчатки правого глаза

Фото: World Boxing News

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) был прооперирован.

Промоутерская компания боксера PBC показала, как сейчас выглядит американец:

Спенс был не допущен к бою с Мэнни Пакьяо Атлетической комиссией штата Невада, так как у боксера обнаружили разрыв сетчатки правого глаза.

Теперь Пакьяо 21 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США проведет бой против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO).

