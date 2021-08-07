Спенс предупредил Пакьяо: «Я король полусреднего веса»

Американец считает свой предстоящий бой против легендарного филиппинца самым главным в своей карьере

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) считает свой предстоящий бой против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) самым главным в своей карьере. По словам Спенса, он очень уважает своего оппонента, но уважение исчезнет, как только прозвучит стартовый гонг.

Спенса цитирует портал boxinginsider.com:

«Я очень рад, что получил возможность провести бой против такого соперника. Определенно, это решающий поединок в моей карьере. Пакьяо будущий член Зала славы и легенда мирового бокса. Так что я получил возможность победить легенду. Как только прозвенит гонг, сигнализирующий о начале нашего поединка, любое уважение с моей стороны исчезнет. Я король полусреднего веса».

Тимоти Брэдли уверен, что у Эррола Спенса не должно быть проблем в поединке с Мэнни Пакьяо.