Портер: «Угас должен подраться со Спенсом»
Спенс рассказал о состоянии своего здоровья
Американец не выходил на ринг с 2020 года из-за травмы глазницы
19:25
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Объединенный чемпион по версиям WBC/IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал о своем здоровье.
«Чувствую себя хорошо. Все отлично. С глазом все хорошо. Я готов вернуться в экшн».
Стоит отметить, что из-за травмы глазницы американец не выходил на ринг с 5 декабря 2020 года
Эррол Спенс благодарен врачам, обнаружившим у него отслоение сетчатки глаза.
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