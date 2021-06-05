Спенс намерен разделить ринг с Кроуфордом после поединка с Пакьяо
Спенс: «У Пакьяо возникнут проблемы, если он будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии»
Чемпион WBC и IBF – о предстоящем мегафайте
11:38
Эррол Спенс / Фото - fightsports.tvЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) высказался относительно предстоящего боя с легендарным экс-обладателем титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Спенса Bad Left Hook.
«Ожидаю, что буду драться с таким Мэнни Пакьяо, которого мы видим в каждом бою. Что касается меня, то я буду физически сильнее и быстрее, по сравнению с моими последними поединками. Если Мэнни хочет оценить меня по моих прошлых выступлениях, то должен посмотреть бои против Криса Алгиери, Ламонта Питерсона и Келла Брука. В таком случае он найдет какое-то сходство. Но если Пакьяо будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии и подумает, что нашел уязвимое место, то у него возникнут проблемы».
Напомним, Спенс в декабре 2020 года единогласным решением судей выиграл поединок у Дэнни Гарсии.
Бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).