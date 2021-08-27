Спенс: «Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру»
Спенс: «Я бы не сливался с поединка против такой легенды, как Пакьяо»
Американец отреагировал на слухи об отказе от боя не из-за травмы глаза
14:47
Эррол Спенс / Фото: PBC
Обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) отреагировал на слова супертяжеловеса Майкла Хантера (20-1-1, 14 KO), что срыв поединка с Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) связан не с травмой глаза американца.
Это долбаный Мэнни Пакьяо, будущий член Зала славы бокса, будущая легенда, несомненно, боксер из топ-10 всех времен. Он один из величайших бойцов в истории. Я слился с боя с ним за две недели до выхода в ринг? В этом нет никакого смысла.
И я даже не говорю о деньгах, которые мы могли бы получить за счет pay-per-view. Я на протяжении двух лет вызывал его в ринг. Не было такого, что он специально выбрал меня. Это я просил его о поединке.
Спенс рад тому факту, что обнаружил повреждение до боя.
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