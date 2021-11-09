Спенс – о поединке с Канело: «Это был бы отличный бой»
Спенс: «Я думаю, Деррик Джеймс сильно бы помог Джошуа»
Американец высказался о наставнике для британца
21:05
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Объединенный чемпион по версиям WBC/IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) высказался о наставнике для британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Спенс рекомендует AJ тренироваться у Деррика Джеймса.
«Я не смотрел его крайний бой, поэтому не знаю. Но я думаю, Деррик ему бы сильно помог. Закрепит основы, покажет, как боксировать, покажет, как побить того парня (Усика), с кем он дрался. Я не знаю. Вернет его к основам. Деньги также имеют значение. Он (Джошуа) богат, очень богат. Нужно вернуть его к основам, вернуть его к тому, что привело его сюда».
Энтони Джошуа вернется в США на поиски тренера.
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