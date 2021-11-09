Спенс: «Я думаю, Деррик Джеймс сильно бы помог Джошуа»
Спенс: «Я готовлюсь к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира»
Американец поделился амбициозными планами на будущее
21:35
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Объединенный чемпион по версиям WBC/IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал о своем отношении к неудачам.
«Не так просто с этим справиться. Нужно жить и учиться. Всякое случается, с чем ничего не поделаешь. Мой отец говорит: «Дер*мо случается». Я не слишком высоко взлетаю и не слишком низко падаю. Я остаюсь заряженным и готовлюсь к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира».
Эррол Спенс рассказал о состоянии своего здоровья.
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