Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Американец высказался о возможном поединке против мексиканца
21:30
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Обладатель трех титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (28-2, 22 KO) в интервью Fight Hub TV высказался о возможном поединке против абсолютного чемпиона мира второго среднего дивизиона Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).
«У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Он делает то, что хочет, зарабатывает миллионы. Это неважно. Я не ищу этого боя».
Эррол Спенс остановил Йордениса Угаса (27-5, 12 KO) в десятом раунде.
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