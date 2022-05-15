Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОльга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
21:20
Вечер бокса. Вячеслав Сенченко – Ласло Тот

Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»

Американец высказался о возможном поединке против мексиканца
Бокс Профессиональный бокс
21:30
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Обладатель трех титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (28-2, 22 KO) в интервью Fight Hub TV высказался о возможном поединке против абсолютного чемпиона мира второго среднего дивизиона Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).

«У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Он делает то, что хочет, зарабатывает миллионы. Это неважно. Я не ищу этого боя».

Эррол Спенс остановил Йордениса Угаса (27-5, 12 KO) в десятом раунде.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эррол Спенс Сауль Альварес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маргарито посоветовал Альваресу выступать на вес или два ниже
Маргарито посоветовал Альваресу выступать на вес или два ниже
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 22:10
Уорд: «Альварес не верил, что Бивол сможет так сражаться»
Уорд: «Альварес не верил, что Бивол сможет так сражаться»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 19:00
Бивол: «Мне не особо интересно спускаться вниз ради четырех поясов и реванша с Альваресом»
Бивол: «Мне не особо интересно спускаться вниз ради четырех поясов и реванша с Альваресом»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 17:40
Уорд: «Я не понимаю, зачем Альваресу бой с Головкиным, он должен вернуть долг Биволу»
Уорд: «Я не понимаю, зачем Альваресу бой с Головкиным, он должен вернуть долг Биволу»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 15:30
Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»
Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 21:00
Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 19:30

Новости: Бокс

Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Профессиональный бокс
21:30
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Профессиональный бокс
20:15
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Профессиональный бокс
19:30
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Профессиональный бокс
18:46
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Профессиональный бокс
17:51
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Профессиональный бокс
15:37
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Профессиональный бокс
11:33
Постельное фото Усика с женой
Постельное фото Усика с женой
Профессиональный бокс
11:15
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Профессиональный бокс
10:55
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости