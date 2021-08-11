Спенс: «Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо»

Американец прокомментировал отказ от боя с легендарным филиппинцем

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) прокомментировал отказ от поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Спенса цитирует ресурс boxingscene.com:

«Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо. Я был в восторге от поединка и этого события. К сожалению, врачи обнаружили травму в моем левом глазу и сказали, что я должен сделать операцию как можно скорее, а также, что я не могу проводить поединок в таком состоянии. Я хотел бы извиниться перед всеми. Знаете, я скоро вернусь. Я возвращался и после худшего».

Эррол Спенс был не допущен к бою с Мэнни Пакьяо Атлетической комиссией штата Невада, так как у боксера обнаружили разрыв сетчатки левого глаза. Мэнни Пакьяо 21-го августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США проведет бой против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO).