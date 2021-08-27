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Спенс: «Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру»

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Спенс: «Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру»
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) признался порталу ESPN, что благодарен врачам, обнаружившим у него отслоение сетчатки глаза, несмотря на то, что из-за этого он не смог выйти в ринг с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

«Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру. Многие из них не прошли обследование. Если бы это произошло раньше в тренировочном лагере, я бы все равно пытался дальше спарринговать и делать подобные вещи. Возможно, это навсегда бы повредило мой глаз.

Я рад, что это произошло именно в тот момент. Я обнаружил травму сейчас, а не позже, поэтому у меня есть шанс заниматься любимым делом.

Я не могу ничего делать, только гулять. Мне приходится спать на левом боку. Я вынужден использовать глазные капли. Я знаю, что не смогу спарринговать около двух месяцев. Но я с оптимизмом смотрю на то, когда снова смогу бегать. Надеюсь, что это произойдет примерно через три недели или около того».

Тренер Эррола Спенса предположил, что его подопечный может завершить карьеру из-за травмы глаза.

Рене Тер Велде
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Эррол Спенс Мэнни Пакьяо травмы

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