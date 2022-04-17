Спенс: «Я знал, что Угас заставит меня выложиться по полной»
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 KO) прокомментировал свою досрочную победу над Йорденисом Угасом (27-5, 12 KO).
Спенса цитирует портал badlefthook.com:
«Я верю в себя на 100 процентов. Я знал, что одержу победу. Я не хотел разминочного боя. Я желал встретиться с кем-то, кто заставит меня показать свой максимум. Я знал, что Угас заставит меня выложиться по полной. Поначалу я чувствовал, что мой тайминг был немного не на месте, но я продолжал работать и выбрасывать удары. Порой я был нетерпеливым, пытался взвинтить темп больше, чем надо.
В шестом раунде я подумал, что рефери сказал «стоп», поэтому остановился, и Угас нанес три или четыре удара. Это была моя ошибка. Я ошибся как новичок. Ты должен все время защищаться, но я вообще этого не делал.
Выбор следующего соперника я оставляю Элу Хэймону и моей команде. Я побью любого, кого они поставят передо мной. Все знают, кого я хочу дальше. Я хочу Теренса Крофорда. Это бой, который я желаю устроить. Все хотят увидеть этот поединок. У меня есть эти пояса и его д*рьмо я тоже хочу забрать. Это сезон поясов, детка. Теренс, я иду за этим гребаным поясом».
Эррол Спенс остановил Йордениса Угаса в десятом раунде.
Комментарии 0