Легенда бокса советует Пакьяо не завершать карьеру и вызвать на бой Спенса
Спенсу предложил провести РРV-поединок экс-чемпион мира
Эррол снялся с боя против Пакьяо из-за травмы
19:08
Эррол Спенс / фото - MMA Boxing
Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью Boxing News 24 бросил вызов обладателю поясов WBC/IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО). Американец уверен, что соотечественник согласиться на предложение.
«Спенс говорит, что не думает о поединке со мной, но никто никогда не отказывается от PPV-боев. Я могу это устроить.
Все хотят увидеть то, как проверят способности Спенса. Я хочу найти «Истину».
Я люблю бокс, я уже доказал это. Я не побоялся потерять нолик в графе поражений. Если кто-то побил меня – так тому и быть».
Напомним, что 21 августа Спенс должен был боксировать с Пакьяо, но снялся с боя из-за травмы глаза.
Турман ранее дал прогноз на следующий поединок Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
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