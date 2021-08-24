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Спенсу предложил провести РРV-поединок экс-чемпион мира

Эррол снялся с боя против Пакьяо из-за травмы
Бокс Профессиональный бокс
19:08
Спенсу предложил провести РРV-поединок экс-чемпион мира
Эррол Спенс / фото - MMA Boxing

Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью Boxing News 24 бросил вызов обладателю поясов WBC/IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО). Американец уверен, что соотечественник согласиться на предложение.

«Спенс говорит, что не думает о поединке со мной, но никто никогда не отказывается от PPV-боев. Я могу это устроить.

Все хотят увидеть то, как проверят способности Спенса. Я хочу найти «Истину».

Я люблю бокс, я уже доказал это. Я не побоялся потерять нолик в графе поражений. Если кто-то побил меня – так тому и быть».

Напомним, что 21 августа Спенс должен был боксировать с Пакьяо, но снялся с боя из-за травмы глаза.

Турман ранее дал прогноз на следующий поединок Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

 

Антон Кривенко
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Теги

Эррол Спенс Кит Турман

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