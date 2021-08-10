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Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа

Экс-тренер Паркера советует Энтони вынести украинца в начале боя

Бокс Профессиональный бокс
23:06
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Джошуа - Усик

Экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 КО) Кевин Барри в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, чего чемпиону мира WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нельзя делать в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Я скажу о том, чего Джошуа точно не захочет делать. Он не захочет ждать. Ему нужно использовать преимущество в росте, мощи, размахе рук и дать волю кулакам. Джошуа нужно передавить Усика и нокаутировать его, пройти сквозь него в начале боя.

Если Джошуа будет работать так же, как и в реванше с Энди Руисом, то Усик может легко его перебоксировать. Поэтому я думаю, что это тот поединок, где Джошуа нужно показать, кто здесь большой пес».

Напомним, юои двух украинцев будут в андеркарте поединка Усик – Джошуа.


Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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