Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа

Экс-тренер Паркера советует Энтони вынести украинца в начале боя





Джошуа - Усик

Экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 КО) Кевин Барри в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, чего чемпиону мира WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нельзя делать в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).



«Я скажу о том, чего Джошуа точно не захочет делать. Он не захочет ждать. Ему нужно использовать преимущество в росте, мощи, размахе рук и дать волю кулакам. Джошуа нужно передавить Усика и нокаутировать его, пройти сквозь него в начале боя. Если Джошуа будет работать так же, как и в реванше с Энди Руисом, то Усик может легко его перебоксировать. Поэтому я думаю, что это тот поединок, где Джошуа нужно показать, кто здесь большой пес».

Напомним, юои двух украинцев будут в андеркарте поединка Усик – Джошуа.



