Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»
Украинский боксер вернулся в бокс спустя шесть лет
18:18
Фото: K2 Promotions
Украинский боксер первого среднего веса Александр Спирко (21-0, 12 КО) провел первый бой за шесть лет.
После поединка бывший лидер рейтинга WBO рассказал XSPORT.ua, какие цели преследует в боксе:
«План был возобновить карьеру. Теперь будем встречаться и обсуждать следующий бой. Но пока конкретики в договоренностях нет.
Амбиция у меня самые высокие. Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира».
Напомним, в этом же интервью Спирко рассказал, почему его «простой» продлился целых шесть лет.
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