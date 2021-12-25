Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»

Украинский боксер вернулся в бокс спустя шесть лет

Фото: K2 Promotions

Украинский боксер первого среднего веса Александр Спирко (21-0, 12 КО) провел первый бой за шесть лет.

После поединка бывший лидер рейтинга WBO рассказал XSPORT.ua, какие цели преследует в боксе:

«План был возобновить карьеру. Теперь будем встречаться и обсуждать следующий бой. Но пока конкретики в договоренностях нет. Амбиция у меня самые высокие. Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира».

Напомним, в этом же интервью Спирко рассказал, почему его «простой» продлился целых шесть лет.