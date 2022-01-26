Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри

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Известный кикбоксер, который также выступает в боксе, Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) заявил, что готов помочь чемпиону UFC Фрэнсису Нганну (17-3) подготовиться к бою против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):

Все зависит от того, по каким правилам они собираются соревноваться друг с другом. У нас будет что-то гибридное? Собираемся ли мы уравнять условия, внеся какие-то изменения изменения в правила? Если он (Нганну) примет этот бой и хочет одержать победу, пусть приходит ко мне, я помогу».