«До перемоги!» Усик с автоматом отправился защищать Киев
«Спорт и политика идут бок о бок». Джошуа поделился мнением об Усике, который готовится сражаться за Украину против россии
Британец пожелал прийти к мирному решению ситуации
17:47
Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью iFL TV высказался о ситуации в Украине после нападения со стороны россии и участие Александра Усика (19-0, 13 KO) в этом:
Я осознал, что спорт и политика идут бок о бок. Они – влиятельные голоса, и хорошо, что они не молчат. Они не проталкивают войну, а за мирное решение сложившейся ситуации. Так что удачи им в этом.
Усик признался, что он горд тем, что он украинец, и с оружием готовится к защите города.