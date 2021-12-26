Чисора признался, что вышел боксировать с Паркером со сломанным пальцем
Сражение экс-соперников Кличко. Промоутер Джошуа назвал лучшего соперника для Чисоры
Глава Matchroom Boxing уверен, что бой будет что надо
16:35
Паркер и Чисора / Фото: Matchroom
Промоутер Эдди Хирн
в интервью iFL TV назвал предпочтительного соперника для Дерека Чисоры (32-12, 23 KO):
Многие говорят о том, что Чисоре следует снизить уровень оппозиции. Также фигурирует имя Деонтея Уайлдера. Но бой, который мне нравится – Дерек против Ареолы. Это будет огненный бой. Два боксера, которые уже не в лучшей форме, но которые ложатся костьми и выдают настоящую войну в ринге.
Крис будет думать, что может выиграть. Как и Дерек Это был бы невероятный бой.
Чисора ранее рассказал, что на второй бой с Джозефом Паркером (30-2, 21 KO) вышел с травмой.
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