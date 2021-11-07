Стивенсон угрожает отбить голову Ломаченко, но пока драться с украинцем не готов
Стал известен очень скромный гонорар Ломаченко за бой с Комми
Продажа платных трансляций может исправить ситуацию, но не существенно
22:03
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за поединок против Ричарда Комми (30-3, 27 KO) получит гарантированный гонорар в размере $750 тысяч, сообщает Totalsportek Boxing.
При этом, гонорар Ломаченко может возрасти до $2 млн в зависимости от количества продаж PPV.
Гарантированный гонорар Комми составляет $250 тысяч и может возрасти до $800 тысяч за счет продаж PPV.
Напомним, поединок Ломаченко и Комми пройдет 11 декабря в США.