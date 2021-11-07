Стал известен очень скромный гонорар Ломаченко за бой с Комми

Продажа платных трансляций может исправить ситуацию, но не существенно





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за поединок против Ричарда Комми (30-3, 27 KO) получит гарантированный гонорар в размере $750 тысяч, сообщает Totalsportek Boxing.



При этом, гонорар Ломаченко может возрасти до $2 млн в зависимости от количества продаж PPV.

Гарантированный гонорар Комми составляет $250 тысяч и может возрасти до $800 тысяч за счет продаж PPV.

Напомним, поединок Ломаченко и Комми пройдет 11 декабря в США.