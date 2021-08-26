Стал известен следующий соперник Бетербиева

Непобежденный нокаутер проведет обязательную защиту

Артур Бетербиев / фото - Ringside24

Действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) следующий бой проведет против боксера из США Маркуса Брауна (24-1, 16 КО). Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

Сообщается, что президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса. Крайний срок подписания контракта на поединок — 17 сентября. Ориентировочная дата боя пока неизвестна.

Непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) ранее бросил дерзкий вызов лидерам полутяжелого дивизиона.