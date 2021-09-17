Экс-чемпион мира в тяжах: «Бриедис грубо действовал с Усиком, Джошуа сможет делать тоже самое»
Стал известн следующий соперник Бриедиса. Поединок состоится в октябре
Чемпион IBF не выходил в ринг с сентября 2020 года
08:21
Майрис Бриедис / Фото - FacebookЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (27-1, 19 KO) свой следующий поединок проведет 16 октября в Риге (Латвия) против экс-претендента на титул Артура Манна (17-1, 9 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.
Напомним, Бриедис свой последний поединок провел в сентябре 2020 года, когда единогласным судейским решением выиграл у кубинца Юниэра Дортикоса в финале второго сезона Всемирной боксерской супер серии (WBSS).
Его соперник Манн является уроженцем Казахстана, при этом выступающим под флагом Германии. В 2019 году он бился за чемпионский пояс IBO в крузервейте против Кевина Лерены и уступил техническим нокаутом в четвертом раунде. С того момента 30-летний Манн оформил две победы кряду\.
Ранее Бриедис заявлял, что намерен продолжить выступления в супертяжелом дивизионе.