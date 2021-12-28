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Стала известна дата следующего поединка Лоуренса Околи

Эдди Хирн, правда, не назвал оппонента своего подопечного
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Стала известна дата следующего поединка Лоуренса Околи
Лоуренс Околи / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBO в первом тяжелом весе британца Лоуренса Околи (17-0-0, 14 KO), сообщил, что его подопечный вернется на ринг 27-го февраля.

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

«Лоуренс завоевал титул, а после защитил его в ушедшем году. И он сделает это опять 27-го февраля.

Нам нужен объединительный поединок, поэтому в этом же карде может состояться и бой Гуламирян - Егоров. Победитель выходит на победителя. Для Околи настала пора объединять пояса, однако мы не должны забывать о его активности».

Лоуренс Околи поделился мнением о бое Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Эдди Хирн Лоуренс Околи

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