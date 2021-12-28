У Бриедиса заявили, что ждут предложения Хирна по бою с Околи
Стала известна дата следующего поединка Лоуренса Околи
Эдди Хирн, правда, не назвал оппонента своего подопечного
20:30
Лоуренс Околи / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBO в первом тяжелом весе британца Лоуренса Околи (17-0-0, 14 KO), сообщил, что его подопечный вернется на ринг 27-го февраля.
Хирна цитирует портал boxingscene.com:
«Лоуренс завоевал титул, а после защитил его в ушедшем году. И он сделает это опять 27-го февраля.
Нам нужен объединительный поединок, поэтому в этом же карде может состояться и бой Гуламирян - Егоров. Победитель выходит на победителя. Для Околи настала пора объединять пояса, однако мы не должны забывать о его активности».
Лоуренс Околи поделился мнением о бое Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).