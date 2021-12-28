Стала известна дата следующего поединка Лоуренса Околи

Лоуренс Околи / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBO в первом тяжелом весе британца Лоуренса Околи (17-0-0, 14 KO), сообщил, что его подопечный вернется на ринг 27-го февраля.

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

Нам нужен объединительный поединок, поэтому в этом же карде может состояться и бой Гуламирян - Егоров. Победитель выходит на победителя. Для Околи настала пора объединять пояса, однако мы не должны забывать о его активности».