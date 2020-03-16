Усик: «Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Дурня какая-то вышла»
Стала известна дата второго вечера бокса промоутерской компании Усика
Александр проведет очередное шоу этой весной
12:07
Александр Усик / фото - K2 Promotions
Промоутерская компания бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) Usyk17 Promotions проведет свой второй вечер бокса 3 апреля. Одним из боев карда станет поединок полутяжеловеса Даниэля Лапина (3-0, 0 КО).
Об этом стало известно Instagram-каналу Lucypunchnet.
Первый вечер бокса Usyk17 Promotions прошел 1 августа 2020 года. Тогда Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) нокаутировал Павла Кроленко (3-6, 2 КО).