Стала известна новая дата поединка Головкин – Мурата

В случае победы GGG получит возможность провести третий бой с Канело

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Унификация чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) получила новую дату, сообщает ESPN.

По данным источников ESPN, поединок двух топовых бойцов среднего дивизиона состоится 9 апреля в японской Сайтаме. Изначально объединительный бой казахстанца против японца был запланирован на 29 декабря прошлого года, но его пришлось перенести из-за усиления в Японии коронавирусных ограничений.

В случае победы GGG получит возможность провести третий бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO). Этот поединок предварительно запланирован на 17 сентября, правда, самому Канело еще предстоит в мае провести поединок против чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO).

Геннадий Головкин заявил, что знает секрет победы над Саулем Альваресом.