У Головкина напомнили Сондерсу и Юбэнку-младшему, как те струсили и отказались от боя с GGG
Стала известна новая дата поединка Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс
Противостояние двух британцев состоится в Кардиффе
19:22
Крис Юбэнк-младший и Лиам Уильямс / Фото - worldboxingnewsЭкс-чемпион мира по версии IBO в среднем дивизионе британец Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) и его соотечественник Лиам Уильямс (23-3-1, 18 KO) утвердили новую дату проведения поединка.
Данное противостояние станет главным событием боксерского ивента 5 февраля в Кардиффе (Уэльс). Об этом сообщает Boxing Scene.
Напомним, что ранее этот бой планировался на 29 января, но в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Великобритании, все шоу запланированные на январь были отменены.
В октябре Юбэнк-младший победил Ваника Авдияна после того, как тот отказался продолжать бой из-за травмы.
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