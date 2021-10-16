Лопес: «Подерусь с любым в легком весе, но не Ломаченко»
Стала известна новая возможная дата поединка Лопес – Камбосос
Matchroom и DAZN окончательное решение примут в ближайшие дни
16 октября 09:12
Лопес и Камбосос / Фото - theathleticОбнародована возможная дата боя между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийским претендентом Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).
Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter сообщил, что поединок может состояться 27 ноября.
«Источники: Чемпионский поединок в легком весе между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом перенесен на 27 ноября после того, как DAZN лишились боя Райана Гарсии и Джозефа Диаса. Matchroom и DAZN примут окончательное решение на выходных».
Напомним, что бой Гарсия – Диас перенесен из-за травмы Райана.
Поединок Камбосос – Лопес изначально должен был состояться 5 июня, потом его перенесли на 19 июня. После того, как Лопес заразился коронавирусом, бой перенесли на 14 августа, а позже на 11 сентября.
Поединок должен был состояться 4 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Также сообщалось, что организаторы боя приняли решение перенести противостояние на 16 октября на арену Barclays Center в Бруклине.
Позже компания Triller отказалась от организации боя Лопеса и Камбососа. Затем обязательство на себя взяла Matchroom Boxing.