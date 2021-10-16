Наваррете в жестоком бою защитил титул WBO в полулегком веса
Стала известна статистика ударов в поединке Наваррете – Гонсалес
Чемпион WBO превзошел своего соперника в активности
16 октября 10:39
Наваррете и Гонсалес / Фото - skysportsОбнародована статистика выброшенных и точных ударов чемпионского поединка в полулегком дивизионе между обладателем титула WBO мексиканцем Эмануэлем Наваррете (35-1-0, 29 KO) и американцем Джоэтом Гонсалесом (24-2-0, 14 KO), который состоялся 16 октября в Калифорнии.
Отметим, что Наваррете ощутимо превзошел соперника в активности, что и отразилось на итоговом результате – 272 точных удара против 169.
Напомним, боксеры прошли всю дистанцию и показали конкурентный бой, который завершился единогласным решением судей в пользу действующего чемпиона мира (118:110, 116:112 и 116:112).
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