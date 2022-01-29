Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Стала известна возможная дата поединка Уайт – Фьюри
Бой, как и сообщалось, состоится на территории Великобритании
14:00
Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт / Фото - dailypost.ngИзвестна возможная дата боя за титул по версии WBC в супертяжелом дивизионе между действующим обладателем титула Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и претендентом на пояс Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер.
Поединок должен состояться 23 апреля в Великобритании. О месте проведения боя пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что титульное противостояние может состояться в Кардиффе (Уэльс).
При этом инсайдер уточняет, что организаторы рассматривают и другие апрельские даты.
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка Фьюри – Уайт.
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