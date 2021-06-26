И это не Лопес. Ломаченко назвал самый сложный поединок в своей карьере
Бой Ломаченко – Накатани будет обслуживать судья, который насчитал украинцу поражение от Лопеса
Определились имена рефери и трех судей в ринг-сайде
11:40
Ломаченко и Накатани / Фото - boxingnews24Обнародованы имена судей и рефери, которые будут обслуживать поединок экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.
- Рефери – Селестино Руис из Чикаго
- Судьи – Стив Вайсфельд из Нью-Джерси, Патрисия Морс Джарман и Дэйв Моретти из Невады
Вайсфельд работал на поединке Ломаченко – Лопес , когда украинец проиграл единогласным решением (отдал бой американцу 117:111). Он также был единственным судьей, по запискам которого Ломаченко лидировал (86:84) до нокаута в бою с Хорхе Линаресом.
Морс Джарман работала на трех поединках Ломаченко: встреча с Гамальером Родригесом в мае 2015 года, бой с Ромуло Коасичи в ноябре 2015 года, и противостояние с Мигелем Марриагой в августе 2017 года.
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.