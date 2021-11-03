«Я тоже был аутсайдером в бою с Ломой». Лопес поделился мнением о поединке за «абсолюта» Альварес – Плант
Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке Альварес – Плант
Один из них был в ринге на третьем бою между Фьюри и Уайлдером
11:41
Сауль Альварес и Калеб Плант / Фото - boxingsceneОбнародованы имена судей, которые будут обслуживать поединок между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КO).
Рефери поединка будет Расселл Мора, который работал в ринге на третьем бою между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает ringside24.com.
Судить бой будут Патрисия Морс Джарман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфелд.
Напомним, поединок между Плантом и Альваресом состоится 7 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Следите за текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте. Начало – 07:00.