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Стали известны победители чемпионата Украины по боксу U-22

Турнир прошел в Тернополе
Бокс Аматорский бокс
12:07
Стали известны победители чемпионата Украины по боксу U-22
Чемпионат Украины по боксу U-22 / Фото - fbu.org.ua
В Тернополе завершился чемпионат Украины среди мужчин и женщин до 22-х лет. 

По итогам турнира будет сформирована сборная Украины U-22, которая примет участие в чемпионате Европы в Хорватии.
Победители чемпионата Украины U-22: 

Мужчины: 48 кг – Андрей Ефимович, 51 кг – Александр Корнев, 54 кг – Максим Галиничев, 57 кг – Максим Власюк, 60 кг – Тарас Бондарчук, 63,5 кг – Игорь Ковтун, 67 кг – Ярослав Михалушко, 71 кг – Максим Молодан, 75 кг – Илья Тогобицкий, 80 кг – Илья Котляров, 86 кг – Илья Мельничук, 92 кг – Виталий Стальченко, от 92 кг – Кирилл Стоянчев.

Женщины: 48 кг – Ольга Шалимова, 50 кг – Ярослава Маринчук, 52 кг – Дарья-Ольга Гутарина, 54 кг – Анастасия Лисинская, 57 кг – Любовь Окша, 60 кг – Катерина Вовк, 63 кг – Вероника Корец, 66 кг – Марина Стойко, 70 кг – Мария Седая, 75 кг – Каролина Махно, 81 кг – Олеся Крысюк, от 81 кг – Мария Ловчинская.
Ранее глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус встретился со скандальным президентом Ассоциации национальных боксерских федераций (AIBA) Умаром Кремлевым.
Владимир Кириченко
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