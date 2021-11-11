Стали известны потенциальные места проведения реванша Усик – Джошуа. Среди претендентов – Украина

Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
19:00
«Мы планируем встретиться с Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем. Мы рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Надеюсь, что до конца 2021 года мы сможем принять окончательное решение по этому поводу».
«Усика совсем не разочаровало то, что ему придется ждать боя за звание абсолютного чемпиона. Мы на 100 процентов знали об опции реванша. Мы дали свое слово и поставили подпись. Разочарованию нет места, поскольку все идет так, как мы и планировали».
«Тайсон Фьюри должен доказать свой чемпионский статус, пройдя обязательного претендента. Но это уже дело Тайсона и его команды. В свою очередь мы продолжаем концентрироваться на реванше как на нашей задаче номер один».
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