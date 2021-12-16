Хирн: «Победитель боя Камбосос – Хэйни сразится с Ломаченко»
Стали известны сроки следующего поединка непобежденного Конора Бенна
Британский проспект выйдет в ринг против топового оппонента
20:19
Конор Бенн / Фото - skysports.comПрезидент Matchroom Boxing, промоутер британского проспекта полусреднего дивизиона Конора Бенна (19-0-0, 13 KO), Эдди Хирн, в интервью YouTube-каналу iFL TV назвал сроки следующего поединка своего подопечного.
«Конор уже однажды выступил в Америке, и он, без сомнений, сделает это опять. Парень звезда. У вас есть такие парни как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, и он находится не так уж и далеко от них. Времена Фроча, Гроувса и Беллью прошли, и теперь нам нужны новые бойцы, которые будут заполнять арены. Конор хочет вернуться в начале следующего года. Думаю, что это будет март или апрель. Нам нужен парень из топ-10, который позволит заполнить стадион».
Напомним, в своем последнем поединке Бенн в 4-м раунде нокаутировал Криса Алгиери (24-3, 9 КО).
А тем временем брат супертяжеловеса Майкла Хантера (20-1-2, 14 КО) Кит Хантер (13-1, 8 КО) в уличной драке нокаутировал представителя одной из американских бандитских группировок.