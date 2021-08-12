Амир Хан назвал сроки возвращения в ринг и возможного соперника
Стали известны сроки возможного поединка Брук – Хан. Вопрос в цене
Бой двух британцев пройдет в рамках полусреднего дивизиона
09:48
Хан и Брук / Фото - badlefthook.comБританский промоутер Эдди Хирн поделился деталями организации поединка между двумя британцами – бывшим обладателем титула в полусреднем дивизионе Келлом Бруком (39-3, 27 КО) и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Амиром Ханом (34-5, 21 КО).
Цитирует Хирна Boxing News 24.
«Вчера я поговорил с представителями Амира, и они были предельно честны. Им нужно понять, кто готов заплатить за этот бой больше. Как и у всего, у этой борьбы есть своя цена. Если наша им подойдет, тогда мы устроим это. Мне говорили вынести бой на PPV, но это почти невероятно, хотя это все еще достойный поединок, и мне он нравится. В любом случае, его не стоит ждать раньше ноября или декабря».
Напомним, Хан намерен провести поединок с Бруком в конце года.