Стальной пресс. Прогрейс показал подготовку к бою против Редкача

Украинец встретится в ринге с Реджисом 17 апреля

Реджис Прогрейс / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрей (25-1, 21 КО) опубликовал в своем Instagram фрагмент подготовки к возвращению в ринг. Американец 17 апреля подерется против представителя Украины Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО). За месяц до боя Реджис набивает пресс.

Прогрейс ранее прокомментировал предстоящую встречу с украинцем.

Редкач, в свою очередь, не собирается недооценивать соперника.