Редкач – о бое с Прогрейсом: «Я планирую подарить фанатам незабываемый вечер»
Стальной пресс. Прогрейс показал подготовку к бою против Редкача
Украинец встретится в ринге с Реджисом 17 апреля
14:57
Реджис Прогрейс / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрей (25-1, 21 КО) опубликовал в своем Instagram фрагмент подготовки к возвращению в ринг. Американец 17 апреля подерется против представителя Украины Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО). За месяц до боя Реджис набивает пресс.
Прогрейс ранее прокомментировал предстоящую встречу с украинцем.
Редкач, в свою очередь, не собирается недооценивать соперника.