Валлин: «Не соглашусь с людьми, которые критикуют остановку боя Джойс - Такам»
Стало известно, когда и где состоится бой Такам – Йока
Тони Йока будет набираться опыта в бою с ветераном
16 ноября 22:59
Такам - Йока
Опытный супертяжеловес Карлос Такам (39-6-1, 28 КО) и олимпийский чемпион Тони Йока (11-0,9 КО) могут провести бой 15 января. Об этом сообщил в Twitter журналист Дэн Рафаэль.
По предварительной информации, бой состоится в Париже и его покажет ESPN.
Напомним, свой последний поединок Такам проиграл Джо Джойсу техническим нокаутом.
Йока в сентябре нокаутировал Петара Миласа.
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