Далакян: «Защищать пояс в Украине при поддержке земляков – это очень круто»
Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить поединок Далакян – Консепсьон в Киеве
Чемпион WBA проведет бой с временным обладателем титула
14:52
Артем Далакян / Фото - FacebookЧемпион мира по версии WBA в наилегчайшем дивизионе Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет встретится в ринге с временным чемпион Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).
Поединок состоится 20 ноября в Киеве.
Генеральный менеджер Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев сообщил, что противостояние пройдет не при пустых трибунах. Цитирует Елисеева пресс-служба промоутерской компании.
«В рамках боксерского шоу мы будем соблюдать все меры безопасности и рекомендации в контексте нынешней эпидемиологической ситуации в Киеве. Мы получили большое количество запросов от фанов бокса, желающих вживую увидеть бой Артема. Пошли им навстречу и уже сегодня стартуют продажи билетов на боксерское шоу. В продаже появится всего 500 билетов. На арену смогут попасть только вакцинированные зрители. Или имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до боксерского шоу».
Призовой фонд поединка будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона Далакяна.