Майки Гарсия спрогнозировал результат поединка Пакьяо – Спенс
Стало известно место боя Пакьяо против Спенса
Поединок состоится 21 августа
13:35
Пакьяо и Спенс / фото - Verve Times
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) подерется против обладателя поясов WBC/IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО) 21 августа.
Издание Boxing Scene, сообщило, что поединок состоится в Лас-Вегасе, на легендарной арене T-Mobile.
Мэнни последний бой провел в июле 2019 года, тогда он победил Кита Турмана (29-1, 22 КО). Спенс в декабре 2020 единогласным решением судей победил Дэнни Гарсию (36-3, 21 КО).
Гарсия ранее дал прогноз на бой средневесов.
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