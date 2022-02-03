В команде Спенса объяснили, почему бой с Кроуфордом никогда не состоится
Стало известно возможное место проведения поединка Спенс – Угас
Унификация поясов в полусреднем весе состоится на ивенте от PBC
11:42
Угас и Спенс / Фото - tv-wwe.ruПоединок между обладателем титулов по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и чемпионом WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) планируют провести в апреле на 80-тысячном стадионе AT&T Stadium в Техасе (США). Об этом сообщает Boxing Scene.
Противостояние состоится на одном из шоу промоутерской компании PBC.
Ранее сообщалось, что команды боксеров уже начали переговоры относительно поединка.
Напомним, в WBA санкционировали поединок между Спенсом и Угасом.
Комментарии 0