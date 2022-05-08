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Стало відомо як Бівола змусили відмовитися від росії

Перед боксером поставили ультиматум – або Альварес або росія
Бокс Профессиональный бокс
19:35
Стало відомо як Бівола змусили відмовитися від росії
Дмитро Бівол / Фото: DAZN

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв'ю YouTube каналу Сергія Долбілова розповів про причини того, чому росіянину Дмитру Біволу (20-0, 11) дозволили провести поєдинок проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) і чому він представляв місто в США, а не батьківщину.

«Я телефонував Маурісіо Сулейману (глава WBC, - ред.). Кажу: «Дивись, не можна бути вибірковим в санкціях».

Він відповідає: «Тому, ми й забороняємо всім російським боксерам і так далі, так далі».

Кажу: «Ну, Бівол – російський? російський. Чому тоді дозволили?»

Він каже: «Це не WBC, a WBA. По-друге, ми чітко знаємо і вивчали риторику Бівола щодо війни в Україні. Він не належить до товаришів, як Повєткін, Лєбєдєв, Кудряшов, Пірог та інша нечисть. Він критикує війну.

Санкціонуюча організація поставила умову, що він виходить без прапора росії, не як представник російської федерації, а просто як боксер. Без гімну рф. Він просто виходить, як чемпіон світу за своєю версією і, відповідно, так йому дозволили».

Нагадаємо, Біволу вдалося виграти поєдинок у мексиканця Сауля Альвареса.
Карен Агабекян
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