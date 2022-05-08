Стало відомо як Бівола змусили відмовитися від росії

Дмитро Бівол / Фото: DAZN

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв'ю YouTube каналу Сергія Долбілова розповів про причини того, чому росіянину Дмитру Біволу (20-0, 11) дозволили провести поєдинок проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) і чому він представляв місто в США, а не батьківщину.

Він відповідає: «Тому, ми й забороняємо всім російським боксерам і так далі, так далі».

Кажу: «Ну, Бівол – російський? російський. Чому тоді дозволили?»

Він каже: «Це не WBC, a WBA. По-друге, ми чітко знаємо і вивчали риторику Бівола щодо війни в Україні. Він не належить до товаришів, як Повєткін, Лєбєдєв, Кудряшов, Пірог та інша нечисть. Він критикує війну.

Санкціонуюча організація поставила умову, що він виходить без прапора росії, не як представник російської федерації, а просто як боксер. Без гімну рф. Він просто виходить, як чемпіон світу за своєю версією і, відповідно, так йому дозволили».