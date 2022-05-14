Чарло оказался легче Кастаньо накануне реванша за титул абсолютного чемпиона мира
Стало відомо, який відсоток від своїх гонорарів Чарло та Кастаньо віддадуть WBA, WBO, WBC та IBF
14 травня визначиться абсолютний чемпіон світу у першій середній вазі
14:56
Чарло та Кастаньо / Фото - fightmag.com.auЧемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBC у першому середньому дивізіоні Джермелл Чарло (34-1-1, 18 КО) та володар титулу WBO Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 КО) мусять віддати частину свого гонорару організаціям, які санкціонували негайний реванш. Про це повідомляє BoxingScene.
Аргнетинець віддасть 12% свого гонорару всім чотирьом організаціям – WBA, WBO, WBC та IBF. Чарло заплатить 11%, бо IBF постановила йому віддати лише 2% як володарю чемпіонського пояса.
Нагадаємо, реванш між Чарло та Кастаньо відбудеться 14 травня на арені «Дігніті Хелс Спортс Парк» в Карсоні (США).
Наперододні у Лос-Анджелесі відбулася офіційна процедура зважування боксерів.
Комментарии 0