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Стало відомо, який відсоток від своїх гонорарів Чарло та Кастаньо віддадуть WBA, WBO, WBC та IBF

14 травня визначиться абсолютний чемпіон світу у першій середній вазі
Бокс Профессиональный бокс
14:56
Стало відомо, який відсоток від своїх гонорарів Чарло та Кастаньо віддадуть WBA, WBO, WBC та IBF
Чарло та Кастаньо / Фото - fightmag.com.au
Чемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBC у першому середньому дивізіоні Джермелл Чарло (34-1-1, 18 КО) та володар титулу WBO Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 КО) мусять віддати частину свого гонорару організаціям, які санкціонували негайний реванш. Про це повідомляє BoxingScene.

Аргнетинець віддасть 12% свого гонорару всім чотирьом організаціям – WBA, WBO, WBC та IBF. Чарло заплатить 11%, бо IBF постановила йому віддати лише 2% як володарю чемпіонського пояса.

Нагадаємо, реванш між Чарло та Кастаньо відбудеться 14 травня на арені «Дігніті Хелс Спортс Парк» в Карсоні (США).

Наперододні у Лос-Анджелесі відбулася офіційна процедура зважування боксерів.
Владимир Кириченко
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Теги

Джермелл Чарло Брайан Кастаньо

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